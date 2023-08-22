В Иркутской области идёт уборка зерновых культур

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

С полей убирают ячмень и пшеницу



К уборке зерновых культур приступили хозяйства в девяти районах Иркутской области. С полей убирают ячмень и пшеницу. Всего под урожай 2023 года в регионе посеяно 390,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.



В 2023 году на 3% увеличена посевная площадь под ячменём, она составила более 88 тыс. га, площадь под зернобобовыми культурами увеличена на 85%, по сравнению с прошлым годом она стала больше на 4 тыс. га и составила 9 тыс. га.



- По данным на 21 августа, убрано 5,6 тыс. га ячменя первых сроков сева, валовый сбор зерна составил около 16 тыс. тонн, а пшеницу уже убрали на 170 га и собрали 455 тонн зерна. Урожайность зерновых культур выше прошлогодней почти на 10% и составляет 28,4 ц/га. На большинстве полей области зерновые достигли восковой, а некоторой части их них полной спелости. Массовая уборка зерновых культур в области начнется в первой декаде сентября, – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.



В регионе также продолжается заготовка кормов. Заготовлено 90 тыс. тонн сена или 45% к запланированным объёмам. Сенажа - 203 тыс. тонн или 71% от запланированных объёмов. Силоса заготовлено 24 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе областного правительства.

