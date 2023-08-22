Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала













Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, офицеры ГУ МВД России по Иркутской области организовали для своих коллег, недавно заступивших на службу в Иркутске, процедуру, которая должна запомниться им на всю жизнь. Произнести священные слова клятвы, присягая на верность Отечеству и гражданам, младшим сержантам предстояло на берегу озера Байкал.В торжественной церемонии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы и их коллеги из конвойного подразделения.Для памятной церемонии офицеры выбрали место, в котором берет своё начало единственная река, вытекающая из Байкала – Ангара. Там установили триколор, перед которым начинающие правоохранители озвучили сакральные слова. Полицейские обещали уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать законы, а также не жалеть себя в борьбе с преступностью.По задумке организаторов, прозрачная вода и суровый климат Байкала должны символизировать чистоту помыслов и готовность сотрудников стойко переносить все тяготы несения службы.Участники церемонии отметили, что пронесут память об этом дне через всю жизнь, соблюдая каждое слово клятвы, произнесённой в особенной обстановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.