22 августа

21 августа

Популярное

Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала

Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Они признались, что этот день запомнят навсегда

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, офицеры ГУ МВД России по Иркутской области организовали для своих коллег, недавно заступивших на службу в Иркутске, процедуру, которая должна запомниться им на всю жизнь. Произнести священные слова клятвы, присягая на верность Отечеству и гражданам, младшим сержантам предстояло на берегу озера Байкал.

В торжественной церемонии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы и их коллеги из конвойного подразделения.


Для памятной церемонии офицеры выбрали место, в котором берет своё начало единственная река, вытекающая из Байкала – Ангара. Там установили триколор, перед которым начинающие правоохранители озвучили сакральные слова. Полицейские обещали уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать законы, а также не жалеть себя в борьбе с преступностью.

По задумке организаторов, прозрачная вода и суровый климат Байкала должны символизировать чистоту помыслов и готовность сотрудников стойко переносить все тяготы несения службы.

Участники церемонии отметили, что пронесут память об этом дне через всю жизнь, соблюдая каждое слово клятвы, произнесённой в особенной обстановке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


Байкал Иркутская область полиция присяга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения
В Улан-Удэ детям напомнили правила безопасного поведения
Общество, 22.08.2023
Сотрудники МЧС рассказали, что делать во время пожара 
«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура
«Захватом» Гусиного озера в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 22.08.2023
Владельца одной из расположенных там турбаз обязали открыть доступ к водоёму
Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала
Полицейские из Иркутской области приняли присягу на берегу Байкала
Общество, 22.08.2023
Они признались, что этот день запомнят навсегда 
В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов
В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов
Общество, 22.08.2023
Заявки на переоборудование домов продолжают принимать 
В Бурятии определят лучшего таксиста
В Бурятии определят лучшего таксиста
Общество, 22.08.2023
Водителям придётся катать на крыше стакан с водой 
На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
На крыше здания правительства Забайкалья заменили триколор
Общество, 22.08.2023
Замена происходит ежегодно в День флага России
Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»
Осуждённые в Улан-Удэ показали спектакль «Ритка»
Общество, 22.08.2023
Процесс подготовки был утомителен и требовал усилий 
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса на лучший образовательный блог
Общество, 22.08.2023
Результаты озвучили на августовской конференции
Более 200 человек ежедневно наводят чистоту в Иркутске
Более 200 человек ежедневно наводят чистоту в Иркутске
Общество, 22.08.2023
Работы проводятся с помощью спецтехники и вручную  
В Бурятии семьям участников СВО начали выдавать удостоверения
В Бурятии семьям участников СВО начали выдавать удостоверения
Общество, 22.08.2023
Удостоверение изготавливается после подачи заявления в течение десяти рабочих дней
В Бурятии в связи с нерестом введён полный запрет на вылов омуля
В Бурятии в связи с нерестом введён полный запрет на вылов омуля
Общество, 22.08.2023
Запрет также действует в Иркутской области
В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр
В Бурятии ушла из жизни легендарный врач-фониатр
Общество, 22.08.2023
Любовь Хабудаева была настоящим ангелом-хранителем артистов оперного театра
Иркутскую область включат в «Императорский маршрут»
Иркутскую область включат в «Императорский маршрут»
Общество, 22.08.2023
Соглашение о включении региона в проект будет подписано 24 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^