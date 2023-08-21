Главе Северобайкальска и подрядчику объявлено предостережение
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл рабочую встречу с представителями органов местного самоуправления Северобайкальска. Он посетил площадки строительства детского сада, двух многоквартирных домов для переселения людей из аварийного жилья и сетей водоснабжения, возводимых в рамках федерального проекта «Чистая вода».
- В ходе осмотра данных объектов было установлено, что строительство осуществляется с отставанием от графика, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим главе города Северобайкальск и директору подрядной организации АО «Регионстрой» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Также исполняющий обязанности прокурора республики поручил межрайонному прокурору организовать надзорное сопровождение проведения мероприятий по снижению и ликвидации негативных последствий паводка в районе. Устранение последствий стихийного бедствия находится на контроле прокуратуры.
На севере Бурятии выявили отставание в строительстве ряда соцобъектов
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