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Московский детский музыкальный театр приедет в Улан-Удэ

Московский детский музыкальный театр приедет в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрителям покажут программу «Большие гастроли»

Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ Известный коллектив привезёт балетные постановки для детей и взрослых: «Жизель» (12+), шедевры балетмейстера Михаила Фокина в знаменитой программе «Русские сезоны» (12+), детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (6+).

- В сентябре жителей и гостей Бурятии ожидает настоящий праздник. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» мы сможем насладиться выступлениями Московского детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Это уникальная возможность насладиться шедеврами балетного искусства, не выезжая в Москву. Приглашаю всех обязательно посетить все постановки! - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Показы балетных спектаклей пройдут со 2 по 4 сентября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
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