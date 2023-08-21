Московский детский музыкальный театр приедет в Улан-Удэ

Зрителям покажут программу «Большие гастроли»



Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ Известный коллектив привезёт балетные постановки для детей и взрослых: «Жизель» (12+), шедевры балетмейстера Михаила Фокина в знаменитой программе «Русские сезоны» (12+), детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (6+).



- В сентябре жителей и гостей Бурятии ожидает настоящий праздник. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» мы сможем насладиться выступлениями Московского детского музыкального театра имени Н.И. Сац. Это уникальная возможность насладиться шедеврами балетного искусства, не выезжая в Москву. Приглашаю всех обязательно посетить все постановки! - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Показы балетных спектаклей пройдут со 2 по 4 сентября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

