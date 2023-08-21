В Улан-Удэ стало известно, с чего начнёт новый театральный сезон «Ульгэр»

В том числе состоится премьера



В сентябре театр кукол «Ульгэр» откроет 57-й театральный сезон. Юным зрителям покажут спектакли «Курочка Ряба» (0+), «Звёздный мальчик» (6+), «Колобок» (0+).



Показы пройдут 1, 2 и 3 сентября по адресу ул. Свердлова 6В.



7 и 8 сентября театр представит премьеру необычного спектакля «Это всё она» (12+) по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова о том, как гиперопёка и гиперконтроль могут привести к противоположному результату. Премьера нового спектакля пройдёт в здании Бурдрама.



- Здесь и трудный возраст, и разрыв между поколениями, и последствия необдуманных действий, переживания героев... По сюжету мать создает страничку в контакте и стучится сыну в друзья, чтобы проследить, не таится ли в молчаливом подростке зла, непристойных мыслей или депрессии. Она решается с помощью социальных сетей узнать то, чем живёт её сын, понять его мир и восстановить разорванную связь. И вот онлайн начинается опасная игра, - сообщается в аннотации к спектаклю.



Также в сентябре ожидаются гастроли Тувинского театра кукол. С 21 по 23 сентября в театре «Ульгэр» будут показаны спектакли «Вечноживущая» (6+), «Рикки-Тикки-Тави» (6+), «Белёк» (0+) в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Показы состоятся в Бурятском театре драмы.

