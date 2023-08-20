В Бурятии жителей райцентра держит в страхе злющая собака

Гусиноозёрцы заявили, что она бросается на прохожих и машины
Жители Гусиноозёрска сообщили, что не могут спокойно ходить по улицам из-за агрессивной собаки. По их словам, хозяйка постоянно отправляет внуков гулять с животным. А дети отпускают пса с поводка, поскольку не могут удержать его.
- Собака агрессивная – кидается на прохожих, машины, – рассказали гусиноозёцы в группе «Селенга-инфо 24/7».
В отделе благоустройства районной администрации эту информацию подтвердили. В прошлый четверг, 17 августа, с хозяйкой пса провели профилактическую беседу и разъяснили женщине правила выгула домашних питомцев. За несоблюдение этих требований на женщину составили протокол по статье 47.1 республиканского закона об административных правонарушениях.
Местных жителей призвали в таких случаях снимать четвероногих на камеру и обращаться в отдел благоустройства райадминистрации.
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