Будущие мамы из отдалённого района Бурятии боятся не доехать до роддома



Жительница баунтовского села Багдарин поделилась в группе «Баунт-инфо.24/7» своими переживаниями по поводу предстоящих родов. По словам женщины, срок у неё уже большой.



- Рожать отправляют в Улан-Удэ, ссылаясь на группу риска, хотя вся беременность протекала хорошо. В роддом записали на 39 недель. Как по этой дороге туда добираться? – поинтересовалась сельчанка. – Как с новорождённым потом ехать обратно 16-20 часов? А если родишь в пути? А если нет возможности где-то в городе остановиться?



На это местные врачи заявили ей, что в районе «нехватка кадров». «О каком повышении рождаемости можно говорить в таких ситуациях? Куда обращаться?», – возмутилась будущая мама.



В Минздраве РБ пояснили: женщин, находящихся в так называемой группе риска при беременности, отправляют в республиканский перинатальный центр, чтобы избежать осложнений.



- Транспортировка осуществляется на автомобиле центральной районной больницы (ЦРБ) в сопровождении медицинского работника. Обратно роженицы возвращаются самостоятельно, – приводит ответ ведомства «Баунт-инфо.24/7».

