Воздух прогреется до +24 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, по северу местами сильные дожди. Утром туманы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии кратковременные дожди
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 19.08.2023
Воздух прогреется до +24 градусов
Подписание состоялось на буддийском форуме
Колонию посетил лама Загустайского дацана Селенгинского района
В Бурятии состоялась насыщенная программа
Сформированы юношеская и взрослая команды
Необходимо заполнить 73 кормушки
Спортивное соревнование приурочили ко Дню физкультурника
Они получили по 50 тысяч рублей
Она не отвечает санитарным требованиям
В ней примут участие более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций
Он пройдёт с 18 по 20 августа
Их бойцу вручил глава республики
Главный врач БСМП и руководитель военного госпиталя рассказал о планах и впечатлениях
Они появились на старейшей площади города
Она простаивала почти неделю