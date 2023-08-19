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В Бурятии кратковременные дожди

В Бурятии кратковременные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Воздух прогреется до +24 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 августа по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, по северу местами сильные дожди. Утром туманы. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура днём +19,+21.


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