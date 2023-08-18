В Бурятии затопило 126 приусадебных участков

Активнее всего заливает Улан-Удэ и пригородный Иволгинский район



После обильных дождей реки в районах Бурятии вышли на пойму. В итоге только накануне подтопило три участка.



От воды освободили уже 33, в том числе 30 – в закаменском улусе Утата, один – в самом Закаменске и два – в тункинском селе Жемчуг. На контроле остаются 126. Всего в расположенных там домах проживает 422 человека, включая 156 детей, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Больше всего затопленных участков сейчас в пригородном Иволгинском районе: 14 – в СНТ «Снежный», 40 – в СНТ «Родник», 4 – в селе Поселье, 15 – в СНТ «Эдем», 3 – в СНТ «Рубин» и 4 (+1) – в Сотниково.



Один находится в бичурском селе Подгорное, 12 – в Нижнем Саянтуе в Тарбагатайском районе, 22 – в СНТ «Судостроитель» в Улан-Удэ, 3 (+1) – в ДНТ «Весна», 2 – в ДНТ «Сибиряк», столько же – в ДНТ «Ранет» и 4 (+1) – в Советском районе.



Кроме того, вода залила дороги в двух районах республики. В Закаменском – два участка: 288-ой километр трассы «Закаменск – Нурта», а также 40-ый и 43-ий «Ехэ-Цакир – Цаган-Морин», в Джидинском – 167-ой километр автодороги «Гусиноозёрск — Закаменск».

