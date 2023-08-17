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«Мать Бурятия» встретила гостей международного буддийского форума жёлтым хадаком

«Мать Бурятия» встретила гостей международного буддийского форума жёлтым хадаком
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
Жёлтый цвет выбран неспроста

Вечером 16 августа скульптура «Гостеприимная Бурятия» «надела» новую одежду, держа в руках хадак жёлтого цвета. Это сделали в честь гостей I Международного буддийского форума, сообщили в комитете городского хозяйства.

– В честь международного буддийского форума мы поменяли цвет хадака на жёлтый. Этот цвет в буддизме считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого. Жёлтый хадак преподносят учителям, священнослужителям, чтобы получить учение, – пояснил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

В этом году скульптуру не просто осветили, но и преобразили её при помощи гобо-проекторов. Теперь символ Бурятии в праздники «надевает» новую одежду, а в руках держит хадак.

Международный буддийский форум стартовал сегодня в Улан-Удэ. На него приехали учёные, лидеры международного буддийского сообщества, государственные и общественные деятели из 13 стран и из российских регионов.

В рамках деловой программы первого дня участники форума проведут дискуссии, посвящённые различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире: обсудят буддийское образование, положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие Международного буддийского форума — пленарная сессия — будет посвящена традиционному буддизму и вызовам современности.

Во второй день форума участники отправятся в Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», где пройдёт традиционная конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова».


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буддизм скульптура форум

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