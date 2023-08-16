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В Бурятии водителей призвали не пить за рулём

В Бурятии водителей призвали не пить за рулём
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года с республике задержали пять тысяч нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Бичурского района Бурятии совместно с командиром добровольной народной дружины Михаилом Оленниковым провели профилактическую акцию «Не предавай жизнь – води трезво».

Мероприятие проводили на оживлённом месте – улице Советская села Бичура.

- В ходе акции Михаил Иванович обратился к водителям транспортных средств с призывом отказаться от употребления алкоголя за рулём, чтобы не спровоцировать опасные ситуации на дороге, в которых могут пострадать невинные люди, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники ДПС в свою очередь вручили автолюбителям листовки с разъяснениями мер ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Полицейские довели до водители статистику аварийности в районе и привели живые примеры ДТП с участием водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Водители поблагодарили организаторов за столь важную и полезную беседу и согласились с тем, что жизнь одна и нельзя разменивать её на легкомысленные поездки в нетрезвом виде за рулём транспортных средств.

С начала года по вине пьяных водителей в Бурятии совершено 114 ДТП, в результате которых 25 человека погибли и 141 участник дорожного движения травмированы. При надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством около 5000 водителей, находившихся за рулём с признаками опьянения
ПДД ГИБДД водители

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