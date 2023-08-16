Улан-удэнцы рассказали, сколько тратят на сборы детей в школу

На подготовку к новому учебному году у жителей бурятской столицы уходит почти 13 тысяч
Представители сервиса по поиску работы SuperJob узнали, в какую сумму жителям разных российских городов обойдётся покупка одежды, спортивной формы, рюкзака, канцелярских принадлежностей и других вещей к новому учебному году.
После опроса выяснилось, что улан-удэнцам на это требуется в среднем 12 900 рублей. Москвичи оценили траты в 15 тысяч, петербуржцы – в 13 700. В Екатеринбурге подготовка к школе обходится в 13 600 рублей на ребёнка, в Казани – в 13 500.
Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда – они израсходовали примерно 11 300. Чуть больше вышло у жителей Уфы и Воронежа – по 11 500.
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