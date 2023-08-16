16 августа

15 августа

Популярное

Улан-удэнцы рассказали, сколько тратят на сборы детей в школу

Улан-удэнцы рассказали, сколько тратят на сборы детей в школу
Общество,  Фото:pixabay.com
На подготовку к новому учебному году у жителей бурятской столицы уходит почти 13 тысяч

Представители сервиса по поиску работы SuperJob узнали, в какую сумму жителям разных российских городов обойдётся покупка одежды, спортивной формы, рюкзака, канцелярских принадлежностей и других вещей к новому учебному году.
 
После опроса выяснилось, что улан-удэнцам на это требуется в среднем 12 900 рублей. Москвичи оценили траты в 15 тысяч, петербуржцы – в 13 700. В Екатеринбурге подготовка к школе обходится в 13 600 рублей на ребёнка, в Казани – в 13 500.
 
Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда – они израсходовали примерно 11 300. Чуть больше вышло у жителей Уфы и Воронежа – по 11 500.
школьники дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
В районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
Общество, 16.08.2023
Пополнение произошло в многодетной семье
Бурятию опять будут щедро поливать дожди
Бурятию опять будут щедро поливать дожди
Общество, 16.08.2023
На республику надвигаются монгольские и китайские циклоны

В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
Общество, 16.08.2023
Жизнь бойца оборвалась незадолго до его 32-го дня рождения 
В Бурятию прилетели известные ламы из Индии
В Бурятию прилетели известные ламы из Индии
Общество, 16.08.2023
Они примут участие в работе Международного буддийского форума
Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками
Личный состав МВД по Бурятии пополнился молодыми сотрудниками
Общество, 16.08.2023
Восемь молодых полицейских недавно окончили обучение
На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя
На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя
Общество, 16.08.2023
В честь него на перевале Даван установили мемориальную табличку
В Бурятии двух щенков бросили умирать в лесу
В Бурятии двух щенков бросили умирать в лесу
Общество, 16.08.2023
Животным уже через неделю нашли хозяев
В Бурятии родилась ещё одна девочка-богатырь
В Бурятии родилась ещё одна девочка-богатырь
Общество, 16.08.2023
Вес малышки превысил четыре с половиной килограмма
В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки
В Бурятию на Международный буддийский форум прибыла делегация Шри-Ланки
Общество, 16.08.2023
Делегацию возглавила посол Шри-Ланки в РФ госпожа Джанита Абевикрема Лиянаге
Селенга в столице Бурятии пошла на спад
Селенга в столице Бурятии пошла на спад
Общество, 16.08.2023
За сутки она снизилась на два сантиметра
Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Бракованные сиротские дома по всей Бурятии превращаются в заброшки
Общество, 16.08.2023
Общественники предложили передать их районам 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^