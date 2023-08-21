21 августа

20 августа

Популярное

В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ

В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ
Общество,  Фото:pixabay.com.
Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения

В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она продлится с 21-27 августа. Бурятская республиканская станция переливания крови советует не игнорировать симптомы, возможно, серьёзных заболеваний.

Пищеварительный тракт играет очень важную роль в жизнедеятельности организма. С его помощью мы получаем витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, клетчатку и полезные кислоты. Часть из них служит строительным материалом для клеток, обеспечивает нас энергией. Другие вещества способствуют бесперебойному функционированию органов и систем. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения, и являются одними из наиболее распространённых в сравнении с патологиями других органов.

Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма.

Одними из самых первых признаков заболевания органов пищеварения являются изжога, жёлтый налёт на языке, периодические боли в брюшной полости. Всегда стоит помнить, что лёгкие недомогания просто устранить, но они в итоге могут привести к более серьёзным заболеваниям, таким как язва и рак.

Всегда нужно следить и своевременно обращать внимание на следующие симптомы:
- боли в животе, изжога, отрыжка с неприятным запахом могут быть первыми сигналами развития гастрита и язвы;
- урчание в животе, расстройство кишечника, изжога и боли в брюшной полости может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника с дальнейшими проявлениями дисбактериоза;
- тошнота (возможно, рвота), боли в желудке, характерны для начала развития инфекционных заболеваний;
- по коликам, урчанию в животе и жидкому стулу, газообразование можно судить о воспалении слизистой кишечника;
- частые запоры (стул реже одного раза в сутки) говорят о несбалансированности питания и малоподвижном образе жизни.

Появление симптоматики часто игнорируется, что приводит к запусканию воспалительных процессов, отмечают медики. Поможет предупредить многие заболевания ЖКТ элементарная профилактика:

1) Соблюдение режима питания. Полезным будет частое питание, разделённое на мелкие порции. Нежелательно пропускать приёмы пищи, особенно завтраки.
2) Перед едой необходимо тщательно мыть руки и все те продукты, которые не будут подвергнуты тепловой обработке. Это обезопасит ваш организм от проникновения в него болезнетворных микроорганизмов.
3) Соблюдение сбалансированного рациона питания. Полезным будет снижение употребления жареной, жирной, копчёной, пересоленной еды.
Кроме того, необходимо увеличить в рационе содержание клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши). Употребляйте как можно больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке меньше уксуса и подобных ему компонентов.
4) Избегать переедания. С другой стороны, нельзя заставлять себя голодать, питаться необходимо упорядоченно и правильно.
5) Контролировать массу своего тела.
6) Отказаться от алкоголя полностью или свести его потребление к минимуму.
7) Отказаться от курения.
8) Научиться справляться со стрессом. Стараться больше отдыхать и полноценно высыпаться.
9) Ограничить употребление газированных напитков и кофе.
10) Больше двигаться. В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю.

Участие в донорском движении позволяет сохранить нормальный ритм жизни и здоровье человека, так как донор соблюдает режим питания, контролирует массу тела, уровень холестерина, регулярно проверяет уровень гемоглобина.

- Сохранение здоровья – это, прежде всего, ваша забота. Берегите и любите себя. При первых тревожных симптомах, не откладывая, обратитесь к специалисту, который либо избавит вас от беспокойства, либо вовремя назначит необходимое обследование и лечение, - призывают медики.


переливание крови медицина здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии строят новую школу
В райцентре в Бурятии строят новую школу
Общество, 21.08.2023
Износ старого школьного здания составил 70%
На севере Бурятии выявили отставание в строительстве ряда соцобъектов
На севере Бурятии выявили отставание в строительстве ряда соцобъектов
Общество, 21.08.2023
Главе Северобайкальска и подрядчику объявлено предостережение  
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься
Общество, 21.08.2023
За сутки она прибавилась на 2 сантиметра
В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ
В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ
Общество, 21.08.2023
Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения
Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
Пулевик из Бурятии завоевала медаль первенства России
Общество, 21.08.2023
Она выполнила норматив мастера спорта
В Бурятии в августе внезапно расцвёл подснежник
В Бурятии в августе внезапно расцвёл подснежник
Общество, 21.08.2023
Его запечатлели местные жители
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 49-летнего добровольца
Общество, 21.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

На севере Бурятии перекрыли часть трассы
На севере Бурятии перекрыли часть трассы
Общество, 21.08.2023
На дорогу хлынула вышедшая из берегов река
Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары
Предпринимателей в затопленном районе Бурятии призвали не взвинчивать цены на товары
Общество, 21.08.2023
Застрявших на БАМ пассажиров поездов размещают в местных гостиницах
В Бурятии продолжатся дожди
В Бурятии продолжатся дожди
Общество, 21.08.2023
В некоторых районах республики похолодает до +11 градусов
В Улан-Удэ школьница спасла умирающего старого котика
В Улан-Удэ школьница спасла умирающего старого котика
Общество, 20.08.2023
Девочка подобрала истощённое животное возле стадиона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^