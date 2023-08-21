В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний ЖКТ



Пищеварительный тракт играет очень важную роль в жизнедеятельности организма. С его помощью мы получаем витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, клетчатку и полезные кислоты. Часть из них служит строительным материалом для клеток, обеспечивает нас энергией. Другие вещества способствуют бесперебойному функционированию органов и систем. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех групп населения, и являются одними из наиболее распространённых в сравнении с патологиями других органов.



Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма.



Одними из самых первых признаков заболевания органов пищеварения являются изжога, жёлтый налёт на языке, периодические боли в брюшной полости. Всегда стоит помнить, что лёгкие недомогания просто устранить, но они в итоге могут привести к более серьёзным заболеваниям, таким как язва и рак.



Всегда нужно следить и своевременно обращать внимание на следующие симптомы:

- боли в животе, изжога, отрыжка с неприятным запахом могут быть первыми сигналами развития гастрита и язвы;

- урчание в животе, расстройство кишечника, изжога и боли в брюшной полости может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника с дальнейшими проявлениями дисбактериоза;

- тошнота (возможно, рвота), боли в желудке, характерны для начала развития инфекционных заболеваний;

- по коликам, урчанию в животе и жидкому стулу, газообразование можно судить о воспалении слизистой кишечника;

- частые запоры (стул реже одного раза в сутки) говорят о несбалансированности питания и малоподвижном образе жизни.



Появление симптоматики часто игнорируется, что приводит к запусканию воспалительных процессов, отмечают медики. Поможет предупредить многие заболевания ЖКТ элементарная профилактика:



1) Соблюдение режима питания. Полезным будет частое питание, разделённое на мелкие порции. Нежелательно пропускать приёмы пищи, особенно завтраки.

2) Перед едой необходимо тщательно мыть руки и все те продукты, которые не будут подвергнуты тепловой обработке. Это обезопасит ваш организм от проникновения в него болезнетворных микроорганизмов.

3) Соблюдение сбалансированного рациона питания. Полезным будет снижение употребления жареной, жирной, копчёной, пересоленной еды.

Кроме того, необходимо увеличить в рационе содержание клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши). Употребляйте как можно больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке меньше уксуса и подобных ему компонентов.

4) Избегать переедания. С другой стороны, нельзя заставлять себя голодать, питаться необходимо упорядоченно и правильно.

5) Контролировать массу своего тела.

6) Отказаться от алкоголя полностью или свести его потребление к минимуму.

7) Отказаться от курения.

8) Научиться справляться со стрессом. Стараться больше отдыхать и полноценно высыпаться.

9) Ограничить употребление газированных напитков и кофе.

10) Больше двигаться. В норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю.



Участие в донорском движении позволяет сохранить нормальный ритм жизни и здоровье человека, так как донор соблюдает режим питания, контролирует массу тела, уровень холестерина, регулярно проверяет уровень гемоглобина.



- Сохранение здоровья – это, прежде всего, ваша забота. Берегите и любите себя. При первых тревожных симптомах, не откладывая, обратитесь к специалисту, который либо избавит вас от беспокойства, либо вовремя назначит необходимое обследование и лечение, - призывают медики.







В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она продлится с 21-27 августа. Бурятская республиканская станция переливания крови советует не игнорировать симптомы, возможно, серьёзных заболеваний.