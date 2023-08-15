Жители Бурятии покрываются странной сыпью после купания в Байкале

Они грешат на очистные сооружения и птиц
На прошлой неделе северобайкальцы начали повально жаловаться на странную сыпь, которая появляется на теле, руках и ногах вскоре после купания в Байкале. Местные жители плескались в воде на городском пляже. В итоге многие из них, включая детей, покрылись не то прыщами, не то волдырями.
- Сразу после посещения пляжа дети начали чесаться. Сейчас у дочери по телу прыщики. Кто-то сталкивался с таким? Что это может быть? У меня руки начали чесаться, – написала одна из пострадавших в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».
Другие отдыхавшие в том же месте сообщили: у них тоже была сыпь, которая, впрочем, прошла примерно через полторы недели.
- Это крапивница. Можете не переживать и пропить что-нибудь противоаллергическое, – посоветовала участница группы под публикацией.
Отдельные посетители паблика грешат на птиц. По их словам, такая сыпь – проявление церкариоза, или так называемого зуда купальщиков. Он возникает при поражении кожи церкариями – плавающими личинками червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. «Хотя птиц стало очень мало. Раньше было больше и никто не чесался. Купались даже в сентябре», – заметил подписчик, выдвинувший эту версию.
Грешат местные и на очистные: «Сооружения нужны нормальные и проблем таких не будет». Столкнувшимся с проблемой северобайкальцам советуют не глотать супрастин, а обратиться к врачу. Заодно им напомнили о народных приметах: «Ильин день прошёл, чего вы в воду лезете? Не зря же говорят, что после Ильина дня купания запрещены».
Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Как выяснилось, люди купались в непредназначенном для этого месте.
- В соответствии с требованиями санитарного законодательства, использование водных объектов в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие воды санитарным правилам, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства. – Безопасное купание возможно только в отведённых для этого местах. Роспотребнадзор не выдавал соответствующее заключение на использование акватории озера в районе пляже в Северобайкальске в летний сезон.
Чтобы установить точные причины появления странной сыпи, жителям города посоветовали обратиться в медицинскую организацию.
Жители Бурятии покрываются странной сыпью после купания в Байкале
Общество, Фото:
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