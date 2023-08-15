15 августа

14 августа

Популярное

Жители Бурятии покрываются странной сыпью после купания в Байкале

Жители Бурятии покрываются странной сыпью после купания в Байкале
Общество,  Фото:местный житель
Они грешат на очистные сооружения и птиц

На прошлой неделе северобайкальцы начали повально жаловаться на странную сыпь, которая появляется на теле, руках и ногах вскоре после купания в Байкале. Местные жители плескались в воде на городском пляже. В итоге многие из них, включая детей, покрылись не то прыщами, не то волдырями.

- Сразу после посещения пляжа дети начали чесаться. Сейчас у дочери по телу прыщики. Кто-то сталкивался с таким? Что это может быть? У меня руки начали чесаться, – написала одна из пострадавших в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».

Другие отдыхавшие в том же месте сообщили: у них тоже была сыпь, которая, впрочем, прошла примерно через полторы недели.

- Это крапивница. Можете не переживать и пропить что-нибудь противоаллергическое, – посоветовала участница  группы под публикацией.

Отдельные посетители паблика грешат на птиц. По их словам, такая сыпь – проявление церкариоза, или так называемого зуда купальщиков. Он возникает при поражении кожи церкариями – плавающими личинками червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. «Хотя птиц стало очень мало. Раньше было больше и никто не чесался. Купались даже в сентябре», – заметил подписчик, выдвинувший эту версию.

Грешат местные и на очистные: «Сооружения нужны нормальные и проблем таких не будет». Столкнувшимся с проблемой северобайкальцам советуют не глотать супрастин, а обратиться к врачу. Заодно им напомнили о народных приметах: «Ильин день прошёл, чего вы в воду лезете? Не зря же говорят, что после Ильина дня купания запрещены».

Ситуацию прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Как выяснилось, люди купались в непредназначенном для этого месте.

- В соответствии с требованиями санитарного законодательства, использование водных объектов в рекреационных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие воды санитарным правилам, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства. – Безопасное купание возможно только в отведённых для этого местах. Роспотребнадзор не выдавал соответствующее заключение на использование акватории озера в районе пляже в Северобайкальске в летний сезон.

Чтобы установить точные причины появления странной сыпи, жителям города посоветовали обратиться в медицинскую организацию.
купание Байкал соцсети Северобайкальск Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия подарила 40 портфелей детям из ДНР
Бурятия подарила 40 портфелей детям из ДНР
Общество, 15.08.2023
Туда положили все необходимые школьные принадлежности
В Улан-Удэ покажут запрещённую Сталиным оперу
В Улан-Удэ покажут запрещённую Сталиным оперу
Общество, 15.08.2023
С постановки «Великая дружба» будет официально открыт 84-й театральный сезон в Бурятском оперном театре
Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц
Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц
Общество, 15.08.2023
Жители республики смогут ходить за ним в лес с 12 сентября
На федеральной трассе в Бурятии прошла акция «Вместе за безопасность»
На федеральной трассе в Бурятии прошла акция «Вместе за безопасность»
Общество, 15.08.2023
Её провели федеральные дорожники и сотрудники ГИБДД
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
Общество, 15.08.2023
Пенсионер состоит на учёте в наркодиспансере
Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает медленно повышаться
Общество, 15.08.2023
Она поднялась выше поймы уже на 16 сантиметров
«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге
«Просто ужас»: На севере Бурятии автомобилисты ездят по убитой дороге
Общество, 15.08.2023
Её состояние усугубилось из-за большегрузов и дождей
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 15.08.2023
В столице республики осадков не прогнозируется 
В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре
В Бурятии два села несколько месяцев утопали в мусоре
Общество, 14.08.2023
За невывезенные отходы местным жителям вернули 205 тысяч рублей
В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе
В селе в Бурятии дети рискуют покалечиться прямо на школьном стадионе
Общество, 14.08.2023
Местные жители переживают, что ребятишки упадут с бетонных плит и убьются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^