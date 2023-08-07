Народное голосование завершится 15 августа
В республике стартовал конкурс «Бренды Бурятии». Голосование продлится до 15 августа.
- Мы собрали самые популярные и узнаваемые гастробренды нашей республики, и наша с вами задача проголосовать за самый узнаваемый/незабываемый/необыкновенный гастрономический бренд Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Народным голосованием в соцсетях ведомства определятся несколько финалистов, которые поборются за звание «Лучшего из лучших брендов Бурятии» на главной сцене фермерского фестиваля «Своё» (0+) 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии выбирают гастрономические бренды
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