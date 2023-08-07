В Бурятии выбирают гастрономические бренды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Народное голосование завершится 15 августа



В республике стартовал конкурс «Бренды Бурятии». Голосование продлится до 15 августа.



- Мы собрали самые популярные и узнаваемые гастробренды нашей республики, и наша с вами задача проголосовать за самый узнаваемый/незабываемый/необыкновенный гастрономический бренд Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



Народным голосованием в соцсетях ведомства определятся несколько финалистов, которые поборются за звание «Лучшего из лучших брендов Бурятии» на главной сцене фермерского фестиваля «Своё» (0+) 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

