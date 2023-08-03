В Бурятии полицейский пришёл на помощь отдыхающей, сломавшей ногу

Женщина получила травму на горе
Утром 28 июля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение о том, что на горе в селе Турка нужна помощь женщине. 37-летняя улан-удэнка сломала там ногу.
На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Прибайкальскому району Сергей Ханхашанов.
- Прибыв к месту происшествия, капитан полиции самостоятельно прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения «ПРО ВОСВОД» майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы, - рассказали в МВД по Бурятии.
Идущая на поправку женщина поблагодарила Сергея Ханхашанова и Владимира Третьякова.
Женщина получила травму на горе
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