В Бурятии полицейский пришёл на помощь отдыхающей, сломавшей ногу





Утром 28 июля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение о том, что на горе в селе Турка нужна помощь женщине. 37-летняя улан-удэнка сломала там ногу.На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Прибайкальскому району Сергей Ханхашанов.- Прибыв к месту происшествия, капитан полиции самостоятельно прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения «ПРО ВОСВОД» майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы, - рассказали в МВД по Бурятии.Идущая на поправку женщина поблагодарила Сергея Ханхашанова и Владимира Третьякова.