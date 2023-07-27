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В Бурятии отремонтировали районный историко-краеведческий музей

В Бурятии отремонтировали районный историко-краеведческий музей
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Ремонт приурочен к 100-летию со дня образования Хоринского района

В Хоринском историко-краеведческом музее завершён капитальный ремонт. Такой масштабный ремонт в музее проводился впервые. Ремонт приурочен к столетнему юбилею района, который будут праздновать в ноябре (0+).

- Большой подарок - большому юбилею. Здорово, что нам удалось качественно и в срок сделать ремонт в Хоринском районном историко-краеведческом музее, который, я уверена, смогут по достоинству оценить не только хоринцы, но и гости. А посмотреть здесь есть на что: ведь собрание экспонатов в Хоринском музее составляет 3727 единиц основного фонда и 428 единиц – из научно-вспомогательного фонда,- рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Из федерального бюджета на этот ремонт было выделено почти 4,4 млн рублей и из республиканского бюджета - 280 тысяч, сообщили в минкультуры республики.


С февраля по сегодняшний день в музее выполнены все ремонтные работы. Это внутренняя отделка стен и потолка помещений музея. Установлено новое напольное покрытие, сделана внешняя обшивка здания. Сооружён пандус для маломобильных посетителей. Были смонтированы система пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения.

- В бывшем пристрое музея оборудованы комната хранения и комната под санузел. Эти два помещения хорошо утеплили, залили фундамент, перенесли входную дверь в музей, - отметила директор Хоринского музея Любовь Трунева.



Теперь обновлённые залы оборудуют новым техническим оборудованием. На техоснащение Хоринский музей получил господдержку в размере 3,7 миллионов рублей

В музей уже завезены практически все витрины, появилась интерактивная панель и сенсорный киоск. Скоро приедут сейфы и стеллажи под картины, оборудование для осуществления температурного режима в помещениях.

Обновление стало возможным благодаря национальном проекту «Культура». Открыть музея для посетителей планируют осенью.

музей капитальный ремонт

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