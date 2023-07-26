Молодым педагогам Иркутской области могут дать единовременную выплату

Это коснётся тех, кто впервые приступил к работе в образовательных организациях региона
Единовременное денежное пособие могут получить молодые педагогические работники, которые впервые приступят к работе в новом учебном году в образовательных организациях Иркутской области. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.
В ведомстве пояснили, что господдержка будет предоставлена тем, кто впервые приступил до 15 сентября 2023 года к работе в образовательных организациях региона, расположенных в сельской местности, в рабочих посёлках, а также в городах Бодайбо, Киренске, Усть-Куте.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях денежное пособие устанавливается в размере 115 тыс. рублей. В иных районах Иркутской области – в размере 92 тыс. рублей.
– Многие выпускники, закончившие в этом году вузы или колледжи по педагогическим специальностям, определяются сейчас с местом работы, и важно, чтобы они заранее понимали, на какие меры господдержки могут рассчитывать, хотя сроки подачи заявления и необходимых документов на выплату молодым специалистам установлены с 15 сентября по 15 октября. Рекомендую им уже сейчас внимательно ознакомиться с условиями получения выплаты и заблаговременно подготовить документы тем, кто по этим условиям попадает в число получателей, – прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Глава ведомства подчеркнул, что пособие могут получить молодые специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование, с нагрузкой не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Ещё одно обязательное условие: необходимо будет отработать в образовательной организации не менее трёх лет со дня заключения трудового договора.
- Более детально узнать о данной мере господдержке начинающих педагогов и необходимых для её назначения документах можно на официальном сайте министерства образования Иркутской области, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Молодым педагогам Иркутской области могут дать единовременную выплату
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