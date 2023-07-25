В Бурятии прокуратура помогла провести воду в дом многодетной семьи

Хозяйка дома обратилась к и.о. прокурора Бурятии



В Иволгинском районе Бурятии дом многодетной семьи подключили к центральному водоснабжению после того, как было подано обращение в прокуратуру.



Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, жительница села Нижняя Иволга обратилась к исполняющему обязанности прокурора Бурятии Михаилу Филичеву по вопросу подключения своего дома к системе центрального водоснабжения.



- По поручению исполняющего обязанности прокурора республики прокуратура Иволгинского района провела проверку по данному обращению. По инициативе прокурора района организовано выездное совещание с представителями органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации. Заявителю оказано содействие в заключении с коммунальным предприятием договора на строительство сетей водоснабжения. Сейчас жилой дом, в котором проживает многодетная семья, подключен к системе водоснабжения, - уточнили в прокуратуре.





