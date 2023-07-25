В Бурятии благодаря прокуратуре ликвидировали свалку

Отходы находились на муниципальной земле
После вмешательства прокуратуры в селе Кабанск в Бурятии была ликвидирована несанкционированная свалка.
- Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности органов местного самоуправления. Установлено, что по улице Ленина села Кабанск на муниципальном земельном участке образовалась свалка твёрдых бытовых отходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Главе села получил прокурорское представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого администрация поселения убрала свалку.
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