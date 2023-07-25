В Бурятии благодаря прокуратуре ликвидировали свалку

























После вмешательства прокуратуры в селе Кабанск в Бурятии была ликвидирована несанкционированная свалка.- Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в деятельности органов местного самоуправления. Установлено, что по улице Ленина села Кабанск на муниципальном земельном участке образовалась свалка твёрдых бытовых отходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Главе села получил прокурорское представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого администрация поселения убрала свалку.