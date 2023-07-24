В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы

Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи



С 29 июня по 12 июля в Бурятии открыто 26 отделений почтовой связи (ОПС), из которых 21 открыто в штатном режиме и 5 с совмещением сотрудников ближайших почтовых отделений. До середины августа планируется открытие ещё 11 ОПС.



Так, вопрос угрозы закрытия отделений почтовой связи из-за оптимизации штатного расписания не раз обсуждали в министерстве транспорта Бурятии. Ещё в мае УФПС Республики Бурятия было рекомендовано провести работу по подбору кадров на вакантные должности отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности.



По информации Почты России, сегодня ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи, в том числе и в малочисленных населённых пунктах. Для решения данной задачи руководителями почтамтов ведётся совместная работа с главами районов и поселений по поиску кандидатов извне, а также отбор на должности начальников отделений среди действующих операторов и почтальонов. Действующим начальникам и заместителям предлагается совмещение должностей с возможностью увеличить свой уровень дохода.



Например, УФПС Республики Бурятия проводило поиск сотрудников для укомплектования ОПС Селенгинск 671247. В результате на 12 июля производственный штат почтового отделения в Селенгинске был укомплектован и в настоящее время работает по установленному режиму.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в этом году в Бурятии планируется модернизировать 21 сельское отделение почтовой связи.



