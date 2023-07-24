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В Бурятии помогут сельчанам, пострадавшим от сильного града и селя

В Бурятии помогут сельчанам, пострадавшим от сильного града и селя
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Закаменцам и джидинцам выплатят компенсации из резервного фонда

На минувшей неделе на два района Бурятии – Закаменский и Джидинский – обрушилась стихия. Там прошёл сильный град, который повредил кровли частных домов. В Закамне пострадали 85 жилых построек, а также социально значимые объекты, сельхозпосевы и овощи на приусадебных участках. В трёх сельских поселениях даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

 
Жители обоих муниципальных образований получат компенсации из резервного фонда Бурятии. Накануне республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС по поручению главы Бурятии Алексей Цыденова рассмотрела соответствующие заявки.

- Учитывая сложную ситуацию и нехватку средств в муниципальном бюджете,  просим рассмотреть вопрос о выделении 550 тысяч рублей из резервного фонда правительства на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание единовременной материальной помощи гражданам, – обратился к региональным властям глава района Сергей Гонжитов.

Единовременную выплату размером в 10 тысяч получат 55 закаменцев. По остальным сельчанам документы предоставят в комиссию в ближайшие дни. Средства потребуются и для восстановления соцобъектов. Сметы уже составили. Их передали в Минстрой РБ для выдачи заключения о проведении аварийно-восстановительных работ.

Власти Джидинского района тоже готовят документацию для начисления компенсаций. Вопрос рассмотрят на очередном заседании республиканской комиссии по ЧС. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 июля на джидинское село Алцак обрушились град и сильный дождь. В итоге поднялась река. Вода размыла дорогу, и местные жители оказались отрезаны от внешнего мира. Кое-где даже пропало электричество. В сельском поселении «Алцакское» тоже объявляли режим ЧС.
 
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