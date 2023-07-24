В Бурятии помогут сельчанам, пострадавшим от сильного града и селя

На минувшей неделе на два района Бурятии – Закаменский и Джидинский – обрушилась стихия. Там прошёл сильный град, который повредил кровли частных домов. В Закамне пострадали 85 жилых построек, а также социально значимые объекты, сельхозпосевы и овощи на приусадебных участках. В трёх сельских поселениях даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Закаменцам и джидинцам выплатят компенсации из резервного фонда