В Бурятии помогут сельчанам, пострадавшим от сильного града и селя

Закаменцам и джидинцам выплатят компенсации из резервного фонда
Жители обоих муниципальных образований получат компенсации из резервного фонда Бурятии. Накануне республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС по поручению главы Бурятии Алексей Цыденова рассмотрела соответствующие заявки.
- Учитывая сложную ситуацию и нехватку средств в муниципальном бюджете, просим рассмотреть вопрос о выделении 550 тысяч рублей из резервного фонда правительства на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание единовременной материальной помощи гражданам, – обратился к региональным властям глава района Сергей Гонжитов.
Единовременную выплату размером в 10 тысяч получат 55 закаменцев. По остальным сельчанам документы предоставят в комиссию в ближайшие дни. Средства потребуются и для восстановления соцобъектов. Сметы уже составили. Их передали в Минстрой РБ для выдачи заключения о проведении аварийно-восстановительных работ.
Власти Джидинского района тоже готовят документацию для начисления компенсаций. Вопрос рассмотрят на очередном заседании республиканской комиссии по ЧС. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 20 июля на джидинское село Алцак обрушились град и сильный дождь. В итоге поднялась река. Вода размыла дорогу, и местные жители оказались отрезаны от внешнего мира. Кое-где даже пропало электричество. В сельском поселении «Алцакское» тоже объявляли режим ЧС.