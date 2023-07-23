В Иркутске аннулировали брак между людьми, сменившими пол



В соседнем с Бурятией Иркутске признали недействительным и аннулировали брак между двумя местными жителями, которые сменили пол. Прокурор Октябрьского района областной столицы обратился в суд с соответствующим иском по инициативе регионального управления ЗАГС.



На заседании служители Фемиды встали на сторону прокуратуры и удовлетворили её требования. Это судебное решение стало первым такого рода в России и создало прецедент, говорится в официальном telegram-канале ЗАГС Иркутской области.



На минувшей неделе депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрили закон, запрещающий смену пола. Речь о табу на медицинские вмешательства и приём препаратов с этой целью. Исключение сделали для лечения врождённых аномалий и генетических заболеваний.



Россияне, которые совершили трансгендерный переход, не могут усыновлять детей и быть опекунами, а брак между ними подлежит аннулированию.

