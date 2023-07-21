21 июля

20 июля

Популярное

В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла

В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Голубя нашли на обочине, а козла спасли от смерти

В улан-удэнском зоозащитном фонде «Собака счастья» выхаживают необычных подопечных – голубя, которому дали кличку Руль, а также козла.

Пернатого волонтёры заметили лежащим на обочине дороге, он не двигался. Руля завернули в пелёнку, подобрали и отвезли в клинику.

- Руль сидит в боксе на стационаре, где на него очень подозрительно смотрят кошки, - рассказали в «Собаке счастья».



Козла нарекли Греем. Хозяева решили его усыпить, просто потому что он повредил заднюю ногу, а лечить и ухаживать за ним никто не захотел.

- Вызвали ветеринара, чтобы он помог Грею попасть на радугу. Ветеринар этого сделать не смог и не захотел, позвонил нашей Ирине, рассказал о ситуации. Ирина решила, что если у тебя уже пять кошек, три собаки, куча животных на передержке, то козёл в принципе не помешает. Мясо есть не будет, а кустики с цветами, да черт с ними, - с юмором рассказали в «Собаке счастья».

 
Волонтёры отметили, что Грея ждёт операция, а Руль полетит на свободу, если захочет.


птицы домашние животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ каждый день восстанавливают по 10 дорожных знаков
В Улан-Удэ каждый день восстанавливают по 10 дорожных знаков
Общество, 21.07.2023
Они страдают от сильного ветра и водителей-лихачей
«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии
«Мы просто в ужасе»: В Улан-Удэ жители Стеклозавода взбунтовались против мультиколонии
Общество, 21.07.2023
Люди заявили, что им уже хватает психушки, очистных и кладбища
В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла
В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла
Общество, 21.07.2023
Голубя нашли на обочине, а козла спасли от смерти
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли более семи тысяч раз
Дальневосточную ипотеку в Бурятии взяли более семи тысяч раз
Общество, 21.07.2023
Она пользуется особой популярностью у врачей и учителей
«ЭкоАльянс» не вывозит: В Улан-Удэ обострился мусорный вопрос
«ЭкоАльянс» не вывозит: В Улан-Удэ обострился мусорный вопрос
Общество, 21.07.2023
Частный сектор в городе обрастает помойками
В Бурятии четыре дня ищут быка с буквой «П»
В Бурятии четыре дня ищут быка с буквой «П»
Общество, 21.07.2023
В последний раз его видели в паре с красной коровой
Возле старейшего дацана Бурятии пройдут игры «108 субурганов»
Возле старейшего дацана Бурятии пройдут игры «108 субурганов»
Общество, 21.07.2023
Мероприятие состоится в Хоринском районе возле Анинского дацана
В Иркутске пройдёт фестиваль силачей
В Иркутске пройдёт фестиваль силачей
Общество, 21.07.2023
Участники покажут свою силу в разных испытаниях
В Бурятии рассказали о маткапитале на второго ребёнка
В Бурятии рассказали о маткапитале на второго ребёнка
Общество, 21.07.2023
Региональный маткапитал превышает сумму в 200 тысяч рублей
Большинство улан-удэнцев не поддержали продажу алкоголя и сигарет по биометрии
Большинство улан-удэнцев не поддержали продажу алкоголя и сигарет по биометрии
Общество, 21.07.2023
Жители бурятской столицы опасаются за свою безопасность
В ходе СВО погиб пожарный-десантник из Бурятии
В ходе СВО погиб пожарный-десантник из Бурятии
Общество, 21.07.2023
За его плечами были сотни потушенных лесных пожаров в труднодоступной местности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^