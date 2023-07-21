В Улан-Удэ волонтёры выхаживают голубя и козла







Волонтёры отметили, что Грея ждёт операция, а Руль полетит на свободу, если захочет.





Волонтёры отметили, что Грея ждёт операция, а Руль полетит на свободу, если захочет.

В улан-удэнском зоозащитном фонде «Собака счастья» выхаживают необычных подопечных – голубя, которому дали кличку Руль, а также козла.Пернатого волонтёры заметили лежащим на обочине дороге, он не двигался. Руля завернули в пелёнку, подобрали и отвезли в клинику.- Руль сидит в боксе на стационаре, где на него очень подозрительно смотрят кошки, - рассказали в «Собаке счастья».Козла нарекли Греем. Хозяева решили его усыпить, просто потому что он повредил заднюю ногу, а лечить и ухаживать за ним никто не захотел.- Вызвали ветеринара, чтобы он помог Грею попасть на радугу. Ветеринар этого сделать не смог и не захотел, позвонил нашей Ирине, рассказал о ситуации. Ирина решила, что если у тебя уже пять кошек, три собаки, куча животных на передержке, то козёл в принципе не помешает. Мясо есть не будет, а кустики с цветами, да черт с ними, - с юмором рассказали в «Собаке счастья».