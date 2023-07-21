«ЭкоАльянс» не вывозит: В Улан-Удэ обострился мусорный вопрос



Власти и жители бурятской столицы недовольны работой регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании «ЭкоАльянс». Этот вопрос обсудили на недавнем совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Как выяснилось, в мае от жильцов многоквартирных домов поступило 1092 жалобы на регоператора, который вовремя не вывозил ТКО. Ещё 979 касались крупногабаритного мусора.



















В июне ситуация немного улучшилась – за месяц горожане направили 1023 и 906 обращений соответственно. А вот частные сектор, как выразились в мэрии, наоборот, обрастает помойками.



- В мае по частному сектору было 1599 жалоб, в июне – 1434, то есть наметилось, снижение, а в этом месяце зафиксировали уже 937, – отметил глава комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Шутенков заявил, что мириться со сложившейся ситуацией нельзя и поручил фиксировать все факты, когда «ЭкоАльянс» не вывозит мусор. Этим займутся управляющие компании и ТСЖ. Регоператора пообещали привлекать к административной ответственности. Представителей компании также хотят пригласить на заседание профильного комитета городского совета депутатов для рассмотрения этого вопроса. «В любом случае мы должны прийти на помощь горожанам», – заключил мэр Улан-Удэ.