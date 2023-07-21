В Улан-Удэ у пары инвалидов незаконно удерживали с пенсии за тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



Ресурсоснабжающая организация необоснованно удерживала с супругов из Улан-Удэ денежные средства из пенсионных выплат по инвалидности. Супруги – инвалиды III группы, получают соответствующие выплаты в пенсионном органе.



- Ресурсоснабжающая организация взыскала задолженность за тепловую энергию из доходов сына семейной пары. После чего в нарушение требований законодательства коммунальное предприятие исполнительный документ повторно направило в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по республике для производства удержаний из пенсионных выплат заявителей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Директор ресурсоснабжающей организации получил прокурорское представление. После этого излишне удержанные 10 тысяч рублей пенсионерам вернули.





