В дело вмешалась прокуратура
Ресурсоснабжающая организация необоснованно удерживала с супругов из Улан-Удэ денежные средства из пенсионных выплат по инвалидности. Супруги – инвалиды III группы, получают соответствующие выплаты в пенсионном органе.
- Ресурсоснабжающая организация взыскала задолженность за тепловую энергию из доходов сына семейной пары. После чего в нарушение требований законодательства коммунальное предприятие исполнительный документ повторно направило в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по республике для производства удержаний из пенсионных выплат заявителей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директор ресурсоснабжающей организации получил прокурорское представление. После этого излишне удержанные 10 тысяч рублей пенсионерам вернули.
В Улан-Удэ у пары инвалидов незаконно удерживали с пенсии за тепло
Общество, Фото:
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