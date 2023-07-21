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В Бурятии приставы вернули спортсмену миллионный долг

В Бурятии приставы вернули спортсмену миллионный долг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольно должник вернул только часть сумму

Благодаря действиям судебных приставов известный спортсмен из Бурятии вернул крупную сумму денег, сообщила сегодня пресс-служба УФССП. Имя спортсмена по понятным причинам не называется.

Известно, что этот известный спортсмен занял своему знакомому 1,5 миллиона рублей. Однако помощь в итоге обернулась для мужчины «головной болью». Должник добровольно отдал только треть суммы, остальное смогли взыскать лишь судебные приставы.

- Исполнительный лист о взыскании с должника 1 миллиона рублей поступил к нам в службу в феврале текущего года. За четыре месяца судебный пристав-исполнитель смог взыскать всю сумму долга, - сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

В процессе принудительного исполнения решения суда должник был ограничен в праве выезда за пределы страны. Был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также арестован его телевизор, оцененный в 100 тысяч рублей.
судебные приставы долги

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