В Бурятии приставы вернули спортсмену миллионный долг

Добровольно должник вернул только часть сумму



Благодаря действиям судебных приставов известный спортсмен из Бурятии вернул крупную сумму денег, сообщила сегодня пресс-служба УФССП. Имя спортсмена по понятным причинам не называется.



Известно, что этот известный спортсмен занял своему знакомому 1,5 миллиона рублей. Однако помощь в итоге обернулась для мужчины «головной болью». Должник добровольно отдал только треть суммы, остальное смогли взыскать лишь судебные приставы.



- Исполнительный лист о взыскании с должника 1 миллиона рублей поступил к нам в службу в феврале текущего года. За четыре месяца судебный пристав-исполнитель смог взыскать всю сумму долга, - сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.



В процессе принудительного исполнения решения суда должник был ограничен в праве выезда за пределы страны. Был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также арестован его телевизор, оцененный в 100 тысяч рублей.

