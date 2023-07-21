Посуда и бутылки из-под вина: Волонтёры насобирали в ущелье в Улан-Удэ 90 мешков мусора



Представители АНО «Событие» победили целое ущелье мусора. Об этом рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте». Волонтёры собрали 90 мешков с отходами в долине Селенги. Это популярное место отдыха среди любителей панорамных видов.



- Они любуются красотами природы и оставляют горы бутылок от всех видов алкоголя, – отметили в АНО «Событие». – Мы собрали около семи мешков бутылок от растворителей и красок.



Экоактивисты предположили, что мусор за собой не убрал какой-нибудь «начинающий художник, который страдает алкоголизмом».



- А ещё видами города на Уде приходила наслаждаться неудачливая отчаянная домохозяйка, которая оставила много посуды и бутылок из-под вина. Мы обнаружили и немало строительного мусора. Самое интересное, что к этому месту нет проезда на автомобиле – добраться сюда можно только пешком, – подчеркнули волонтёры.





Рядом стоят частные дома, огороженные деревянными заборами. По мнению ребят, строительные отходы складируют местные жители, которые встретили их «любопытными взглядами через забор».



- На наше приглашение присоединиться к субботнику мужики только благословили: «Бог вам в помощь!» – и быстро скрылись из вида, – рассказали в АНО «Событие».