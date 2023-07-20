В Бурятии простятся с 44-летним мобилизованным

У Геннадия Югова остались жена, двое детей и внучка



В Бурятии простятся с погибшим участником СВО Юговым Геннадием Валерьевичем. О гибели земляка сообщила администрация Иволгинского района.



Геннадий Валерьевич родился 28 августа 1978 года в селе Нижний Убукун Селенгинского района. После смерти родителей переехал жить к бабушке в село Иволгинск.



Окончил девять классов Иволгинской средней школы. В 1993 году он поступил в колледж традиционных искусств народов Забайкалья, где получил профессии водителя и сварщика.



В 1997 году был призван на срочную службу, которую прошёл в Кяхте.



В 2001 году Геннадий Югов женился и переехал в село Могойто. Работал в «Сельхозтехнике» сварщиком, затем в ПЛ-33 - слесарем и сварщиком. Позже в АО «Ирокинда» работал водителем.



В 2008 году семья переехала на постоянное место жительства в Улан-Удэ, где Геннадий устроился на работу в дорожном управлении водителем.



В сентябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.



Геннадий был добрым, светлым и открытым человеком. У него было много друзей, он всегда был готов прийти им на помощь. Увлекался боксом и борьбой. Он был хорошим отцом и дедушкой, любящим мужем.



У погибшего остались жена, дочь, сын и внучка.



Прощание состоится 21 июля в Улан-Удэ и в Сотниково.



