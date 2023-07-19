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У Байкала реализуют аудиопроект «Путь воды»

У Байкала реализуют аудиопроект «Путь воды»
Общество,  Фото:театр «Импресāрио»
Байкальск стал третьим городом России, где представят аудиоспектакль

Социокультурный проект «Путь воды» (0+) презентуют в Байкальске. Он стал третьим городом России, где реализуют этот аудиоспектакль-променад.

- «Путь воды. Байкальск» – не просто аудиогид по городу, а полноценный театр в наушниках, в котором вместо актёров со слушателями говорят реальные жители города. География спектакля – весь Байкальск. В десяти локациях в городе местные мастера создают специальные арт-объекты, на которых будут расположены QR-коды глав спектакля. Достаточно отсканировать их мобильным телефоном – и можно слушать спектакль на стриминговой платформе, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Все роли в аудиоспектакле исполнили байкальчане, при этом никто из них не является профессиональным актёром. Авторы проекта считают, что таким образом голос города будет звучать настоящим, неподдельным, искренним. Во время подготовительного этапа команда записала несколько десятков интервью с жителями Байкальска общей продолжительностью более двух тысяч часов.

– Путь воды в Байкальске, как мы все убедились этим летом, может быть весьма прихотлив. Но наш маршрут в этом плане неизменен – довести до финального результата проект, исследовательская работа по которому началась ещё весной. Благодаря ему Байкальск узнают – и услышат – тысячи, десятки тысяч людей со всей страны. Услышат, что это город сильных людей, которые живут на берегу Великого Озера и будут рады увидеть всех слушателей аудиоспектакля на берегах Байкала, – рассказал генеральный директор «Байкал.Центр» Антон Григоров.

Сейчас идёт монтаж и обработка звука, сведение. Премьера аудиоспектакля «Путь воды. Байкальск» (0+) намечена на 12 августа. Узнать подробнее о проекте можно на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 0+.
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