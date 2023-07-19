Презентацию проведут для директоров школ республики
В Год педагога и наставника в Бурятии расскажут о системе организации профессиональной ориентации обучающихся. Мероприятие состоится в рамках августовской конференции работников образования. 24 августа на базе центра опережающей профессиональной подготовки будет работать площадка в формате образовательного маршрута.
На презентацию федерального проекта «Профориентационный минимум» и системы среднего профессионального образования Бурятии пригласят директоров школ. На площадке поднимут вопросы важности профориентации, самоопределения и мотивации студентов.
- Сегодня каждый колледж, каждый техникум представляет определенный кластер, который имеет своё направление подготовки кадров и пул работодателей. Школы могут выбрать сразу несколько партнёров для взаимодействия, - рассказала начальник отдела среднего и профессионального образования Минобрнауки Бурятии Татьяна Бадлуева.
В рамках форума классных руководителей и кураторов СПО уже разработана типовая дорожная карта мероприятий по профориентации. Учреждения среднего профобразования предоставят свои мастерские и специализированные центры компетенций для программ профессионального обучения. В рамках внедрения проекта «Профориентационный минимум» сотрудничество начнут с введения в профессию для школьников.
- Это будут рассказы, ознакомление. Также мы будем говорить о работе с родителями, будут общие родительские собрания или единый классный час, - уточнила Татьяна Бадлуева.
Кроме того, в это день участникам презентуют мастерские Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский колледж технологий и лесопользования, Бурятский республиканский индустриальный техникум и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии презентуют проект «Профориентационный минимум»
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