В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного

У Владимира Мельникова остались двое детей



Сегодня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии проводят в последний путь участника спецоперации Мельникова Владимира Васильевича. Об этом сообщила районная администрация.



Владимир Васильевич родился 22 апреля 1982 года в селе Усть-Кяхта. В 1997 году, окончив девять классов школы, поступил в Кяхтинское профессиональное училище № 34. Получил специальность электросварщика.



В 2000 году был призван на срочную службу, которую проходил в Ангарске. Позже заключал контракт, в ходе которого в том числе выполнял служебные боевые действия в Республике Дагестан.



Контракт завершился в 2004 году, после чего ушёл на «гражданку». Работал газорезчиком, затем – газосварщиком в Кяхтинском противотуберкулёзном диспансере.



Осенью 2022 года в рамках проведения частичной мобилизации Владимир Васильевич был призван на СВО. Погиб при выполнении поставленных задач.



У Владимира Васильевича осталась любящая семья – мама, дочь, сын, брат, три сестры.

