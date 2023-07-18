У Владимира Мельникова остались двое детей
Сегодня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии проводят в последний путь участника спецоперации Мельникова Владимира Васильевича. Об этом сообщила районная администрация.
Владимир Васильевич родился 22 апреля 1982 года в селе Усть-Кяхта. В 1997 году, окончив девять классов школы, поступил в Кяхтинское профессиональное училище № 34. Получил специальность электросварщика.
В 2000 году был призван на срочную службу, которую проходил в Ангарске. Позже заключал контракт, в ходе которого в том числе выполнял служебные боевые действия в Республике Дагестан.
Контракт завершился в 2004 году, после чего ушёл на «гражданку». Работал газорезчиком, затем – газосварщиком в Кяхтинском противотуберкулёзном диспансере.
Осенью 2022 года в рамках проведения частичной мобилизации Владимир Васильевич был призван на СВО. Погиб при выполнении поставленных задач.
У Владимира Васильевича осталась любящая семья – мама, дочь, сын, брат, три сестры.
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас они уже работает
У Владимира Мельникова остались двое детей
Оно помогает получить льготные авиабилеты, путёвки, бесплатные билеты в театр, компенсации
Для зверей будет хорошая подкормка
Сегодня на дорогах убирают наносы грунта
Вопрос решали через суд
Будущие ламы проходят сложнейшее обучение
Ещё 100 собак стоят в очереди
Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность
По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом
Переправу наводят уже шестой год подряд
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»
В колонии появятся дополнительные рабочие места
Он состоится на родине режиссёра