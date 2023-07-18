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В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного

В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
Общество, 
У Владимира Мельникова остались двое детей

Сегодня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии проводят в последний путь участника спецоперации Мельникова Владимира Васильевича. Об этом сообщила районная администрация.

Владимир Васильевич родился 22 апреля 1982 года в селе Усть-Кяхта. В 1997 году, окончив девять классов школы, поступил в Кяхтинское профессиональное училище № 34. Получил специальность электросварщика.

В 2000 году был призван на срочную службу, которую проходил в Ангарске. Позже заключал контракт, в ходе которого в том числе выполнял служебные боевые действия в Республике Дагестан.

Контракт завершился в 2004 году, после чего ушёл на «гражданку». Работал газорезчиком, затем – газосварщиком в Кяхтинском противотуберкулёзном диспансере.

Осенью 2022 года в рамках проведения частичной мобилизации Владимир Васильевич был призван на СВО. Погиб при выполнении поставленных задач.

У Владимира Васильевича осталась любящая семья – мама, дочь, сын, брат, три сестры.
смерть

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