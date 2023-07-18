По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом
В Улан-Удэ второй день подряд идёт на спад уровень реки Селенга.
Как сообщили в администрации города, на утро 18 июля уровень воды в Селенге составляет 241 см (-7 см за сутки).
На Селенге наблюдается выход воды на пойму слоем 11 см.
На реке Уда в столице Бурятии уровень воды составляет 158 см (+3 см за сутки).
Отметим, уровень воды достиг пикового для июля значения на прошлой неделе. «Самое главное, чтобы не было дождей в Забайкальском крае и Монголии, откуда может прийти большая вода», - отмечал накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
По последним данным, в Улан-Удэ подтоплено 24 участка и один дом, где вода поднялась выше пола. C учётом картографических сведений по масштабам наводнения 1993 года определены зоны возможного подтопления, большинство которых относится к левобережной части города. В Октябрьском районе в зоне подтопления находится СНТ «Ранет».
На Левом берегу круглосуточно работает оперативный штаб. Проводится отсыпка в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Черёмушки» под Селенгинским мостом, на низменных участках по улице Блюхера, на острове Комсомольский и по улице Проточной. Специалисты районных администраций ежедневно осматривают территории.
В Улан-Удэ уровень Селенги снижается второй день подряд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность
По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом
Переправу наводят уже шестой год подряд
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»
В колонии появятся дополнительные рабочие места
Он состоится на родине режиссёра
Он состоится в местности Малый Хужир
В республике местами грозы
Церемония пройдёт в Сартуул-Булагском дацане
Её установили на аллее памяти «Невский пятачок»
В рамках мероприятия пройдут соревнования среди любителей и профессионалов
Юбилей отпраздновала жительница Дарасуна
В планировании оформления участвовали местные жители
Готовность дороги - 95%