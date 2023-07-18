В Улан-Удэ уровень Селенги снижается второй день подряд

По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом



В Улан-Удэ второй день подряд идёт на спад уровень реки Селенга.



Как сообщили в администрации города, на утро 18 июля уровень воды в Селенге составляет 241 см (-7 см за сутки).



На Селенге наблюдается выход воды на пойму слоем 11 см.



На реке Уда в столице Бурятии уровень воды составляет 158 см (+3 см за сутки).



Отметим, уровень воды достиг пикового для июля значения на прошлой неделе. «Самое главное, чтобы не было дождей в Забайкальском крае и Монголии, откуда может прийти большая вода», - отмечал накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



По последним данным, в Улан-Удэ подтоплено 24 участка и один дом, где вода поднялась выше пола. C учётом картографических сведений по масштабам наводнения 1993 года определены зоны возможного подтопления, большинство которых относится к левобережной части города. В Октябрьском районе в зоне подтопления находится СНТ «Ранет».



На Левом берегу круглосуточно работает оперативный штаб. Проводится отсыпка в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Черёмушки» под Селенгинским мостом, на низменных участках по улице Блюхера, на острове Комсомольский и по улице Проточной. Специалисты районных администраций ежедневно осматривают территории.



