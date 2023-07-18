В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО

Чимит Ким был уроженцем Заиграевского района



В ходе спецоперации погиб 20-летний уроженец Бурятии Ким Чимит Борисович. Сегодня, 18 июля, его провожают в последний путь в селе Нарын-Ацагат Заиграевского района.



Чимит Ким родился 8 ноября 2002 года в селе Ацагат. Был старшим сыном в семье, сообщает «Заиграево-инфо».



В 2008 году пошёл в Ацагатскую среднюю школу. После окончания 9 класса поступил в Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта.



После окончания техникума был призван на срочную службу. Во время службы подписал контракт и был направлен в ДНР. Шесть месяцев участвовал в СВО.



В марте 2023 года подписал контракт с РХБЗ и в апреле вновь уехал служить.



Чимит погиб 3 июля 2023 года при выполнении боевого задания.



Он всегда останется в памяти своих родных, друзей и земляков светлым, добрым и отзывчивым человеком.

