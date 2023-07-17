В городе подтоплено 24 участка и один дом
Сегодня, 17 июля, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал гидрологическую обстановку в столице Бурятии.
- Продолжаем мониторить ситуацию на Селенге и Уде. На прошлой неделе уровень воды достиг пикового для июля значения, и сейчас обстановка начинает стабилизироваться. За сегодняшние сутки уровень воды в Селенге снизился на 4 см. По гидрологическому прогнозу дождей не будет, но вода с верховьев скатывается и ещё какое-то время будет держаться примерно на таком уровне с мелким постоянным понижением. Самое главное, чтобы не было дождей в Забайкальском крае и Монголии, - сообщил Игорь Шутенков.
По словам мэра, на сегодня в Улан-Удэ подтоплено 24 участка и один дом, где вода поднялась выше пола.
- Коллеги из районных администраций на постоянной связи с жителями, председателями СНТ и ДНТ. Круглосуточно работает оперштаб на Левом берегу, производится отсыпка. Благодаря своевременным оперативным мерам нам удаётся минимизировать последствия подъёма уровня воды, - добавил глава города.
Мэр Улан-Удэ рассказал о гидрологической обстановке в Улан-Удэ
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