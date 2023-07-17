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В Бурятии проводили в последний путь 34-летнего мобилизованного

В Бурятии проводили в последний путь 34-летнего мобилизованного
Общество, 
Алексей Гаврилин награждён орденом Мужества посмертно

15 июля в посёлке Каменск в Бурятии проводили в последний путь участника СВО Гаврилина Алексея Сергеевича. Он погиб 30 июня, сообщила администрация Кабанского района.

Алексей Сергеевич родился 3 июля 1988 года в селе Кабанск.

С первого по 4-й классы учился в Селенгинской средней общеобразовательной школе № 2, затем семья вернулась в Кабанск. В 2005 году окончил Кабанскую школу. Алексей всегда был уважительным, спокойным и добропорядочным человеком, говорят его одноклассники и учителя.

После окончания школы поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум.

В 2007 году был призван на срочную службу, которую прошёл в Приморском крае в должности связиста.

После армии работал в компании «Сеть техники», в ООО «Тимлюйский шифер», на протяжении 10-ти лет (с 2012 по 2022 годы) проработал в ООО «ТимлюйЦемент». Последний год Алексей работал в АО «Труд» вахтовым методом.

По отзывам тех, кто с ним трудился, к работе Алексей относился добросовестно, в общении с коллегами по работе был всегда уважителен, добр, отзывчив. Пользовался в трудовом коллективе заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо.

Алексей – замечательный, любящий, заботливый сын, брат, муж и отец… Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие.

В рамках частичной мобилизации 22 октября 2022 года был призван для участия в специальной военной операции. Награждён орденом Мужества посмертно.

смерть

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