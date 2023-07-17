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Улан-удэнка спасла свою мать, получившую инсульт

Улан-удэнка спасла свою мать, получившую инсульт
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
«Когда ехали в больницу, я не могла говорить, не двигались левые конечности, казалось, что голова вот-вот взорвётся», - вспоминает пациентка

В республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко рассказали о том, том как женщину удалось спасти от страшных последствий инсульта. С подобной ситуацией может столкнуться каждый, так как болезни системы кровообращения, в частности, инсульт – достаточно распространённая патология, особенно среди людей пожилого и старческого возраста, подчеркнули врачи.

- Мы были в магазине, когда внезапно дочь закричала и подбежала ко мне. Я же не понимала, что произошло. Затем почувствовала, как закружилась голова, и я упала. Дочь держала мою голову и кричала «скорую! - так начинается рассказ пациентки Марии Санжиевны.

Марию Санжиевну бригадой скорой помощи сразу же доставили в региональный сосудистый центр РКБ. Важно, что её привезли в так называемое временное «терапевтическое окно», которое соответствует 4,5 часам от начала заболевания. Помощь, оказанная в это время, максимально эффективна не только для спасения жизни, но и для восстановления утраченных функций. Именно в этот период можно кардинально повлиять на развитие инсульта и спасти погибающие клетки мозга.

- Когда ехали в больницу, я не могла говорить, не двигались левые конечности, казалось, что голова вот-вот взорвётся, - рассказывает пациентка.

Внезапно возникшие нарушение речи, асимметрия лица, нарушение движения или онемение в конечностях, дезориентация в пространстве, внезапная сильная головная боль – всё это признаки острого нарушения мозгового кровообращения. При ишемическом инсульте по одному из питающих мозг сосудов прекращается кровоток, в определённый участок мозга перестает поступать кровь и нервная ткань быстро начинают погибать.

Задача врачей – своевременно восстановить кровоток. Наиболее доступный и эффективный на сегодня способ - сделать тромболизис, то есть растворить тромб, закрывающий сосуд, специальными лекарственными препаратами. Но данный метод возможно применить только если пациент будет доставлен в стационар в первые часы заболевания.

В случае Марии Санжиевны так и произошло: дочь вовремя распознала признаки инсульта и вызвала помощь. Женщина незамедлительно она была доставлена в РКБ, где врачи успели предотвратить трагедию – успешно выполнили тромболизис.

Сейчас это радующаяся жизни, активная женщина, почти без нарушений неврологических функций. Она в ближайшие дни вернётся к привычной жизни, к детям и внукам.

Для многих же пациентов, к сожалению, инсульт заканчивается глубокой инвалидизацией и даже смертью. Согласно статистическим данным, в Бурятии только 18 человек из 100 заболевших инсультом вовремя обращаются за помощью. Остальные остаются дома, мотивируя тем, что «сейчас пройдёт», «полежу, станет легче», «снова давление скачет, выпью таблетку», а в это время участок мозга, погибает без возможности восстановления.

Неврологи напоминают жителям республики, что предотвратить инсульт можно. Нужно отказаться от алкоголя, курения и других пагубных привычек, придерживаться правильного питания и добавить двигательную активность в свою жизнь.


медицинская помощь

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