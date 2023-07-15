Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 58 человек в республике
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 14 июля 2023 года стали 1 282 жителя республики (+58 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 335 млн рублей (+15 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,9 млн рублей.
Так, жителю Улан-Удэ поступил телефонный звонок от неустановленного лица. Звонивший представился следователем и пояснил, что работники кредитной организации пытаются похитить денежные средства с банковского счёта мужчины. В связи с этим, необходимо перевести имеющиеся средства на безопасный расчетный счёт. Потерпевший осуществил перевод 2,9 млн рублей на указанный мошенником счёт.
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Аферисты представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Житель Улан-Удэ перечислил аферистам почти 3 млн
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