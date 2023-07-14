На Левом берегу в Улан-Удэ заработал оперативный штаб







Сбор информации для организации работ продолжается.



Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня в Улан-Удэ



Сбор информации для организации работ продолжается.Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня в Улан-Удэ река Селенга вышла на пойму . Её уровень составляет 232 см, а выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при отметке 230 см.

Сегодня с 10:00 по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды. Специальный автобус размещён на Левом берегу, вблизи Селенгинского моста. Он будет работать круглосуточно, сообщили в мэрии.Председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский сообщил, что на утро 14 июля подтопленных жилых домов нет.Выход грунтовых вод зафиксирован на четырёх участках - по два в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна». С 8:00 комбинат по благоустройству начал отсыпку низменных участков береговой линии в «Судостроителе «- самом проблемном на сегодня участке. Здесь задействовано 10 единиц техники: восемь самосвалов, грейдер и фронтальный погрузчик.