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На Левом берегу в Улан-Удэ заработал оперативный штаб

На Левом берегу в Улан-Удэ заработал оперативный штаб
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Выход грунтовых вод зафиксирован на четырёх участках

Сегодня с 10:00 по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды. Специальный автобус размещён на Левом берегу, вблизи Селенгинского моста. Он будет работать круглосуточно, сообщили в мэрии.

Председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский сообщил, что на утро 14 июля подтопленных жилых домов нет.

Выход грунтовых вод зафиксирован на четырёх участках - по два в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Весна». С 8:00 комбинат по благоустройству начал отсыпку низменных участков береговой линии в «Судостроителе «- самом проблемном на сегодня участке. Здесь задействовано 10 единиц техники: восемь самосвалов, грейдер и фронтальный погрузчик.

 
Сбор информации для организации работ продолжается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня в Улан-Удэ река Селенга вышла на пойму. Её уровень составляет 232 см, а выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при отметке 230 см.

подтопление

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