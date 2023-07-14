Жительница Бурятии с трудом вышла на пенсию

Женщине не посчитали стаж работы телефонисткой
Жительнице Кабанского района Бурятии неправомерно отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Установлено, что в октябре 2019 года женщина обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении ей досрочной пенсии в связи с работой с вредными условиями труда. В назначении пенсии ей отказали в связи с отсутствием необходимого стажа работы, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение. Однако при этом не был учтён стаж работы женщины телефонисткой.
Прокурор района направил в суд иск об обязании включить в стаж период работы женщины в должности телефониста междугородной телефонной станции Кабанского районного узла связи и назначить пенсию со дня обращения в пенсионный орган.
Советский районный суд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. В порядке исполнения решения суда женщине назначена страховая пенсия по старости, произведены выплаты в сумме 500 тысяч рублей.
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