В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале
В августе жители и гости Бурятии смогут увидеть и принять участие в «Байкальском танцевальном фестивале - 2023». Мероприятие пройдёт в шестой раз и объединит выпускников Бурятского хореографического колледжа разных лет. Фестиваль в этом году организован в рамках празднования столетия республики.
Фестиваль стартует 1 августа с открытия фотовыставки в ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ (6+). Известные и начинающие фотографы представят свои работы, где в кадре – артисты балета. Вход для посетителей свободный.
Одно из главных мероприятий – гала-концерт (6+), который пройдёт 10 августа на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Зрители увидят постановки российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии в исполнении выпускников Бурятского хореографического колледжа.
Главным событием фестиваля станет «Балет на Байкале. Бурятия» (6+). Он будет проходить 12 августа в особой экономической зоне «Пески». Артисты выступят для зрителей прямо на берегу Священного озера. Впервые мероприятие было организовано в рамках «Байкальского танцевального фестиваля» в 2022 году.
Кроме того, в рамках фестиваля в этом году запланировано проведение квестов, развлекательных и обучающих программ, творческих выставок (6+).
Дополнительно в рамках обновлённой программы фестиваля будет организован «Байкальский танцевальный лагерь» (6+). Участники смогут попробовать себя в активностях, начиная от йоги, заканчивая танцами различных направлений. Серия мастер-классов будет проходить с 20 по 25 августа, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»
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