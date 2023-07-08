В Бурятии развернётся «Байкальский танцевальный фестиваль»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В программе: фотовыставка, гала-концерт и балет на Байкале



В августе жители и гости Бурятии смогут увидеть и принять участие в «Байкальском танцевальном фестивале - 2023». Мероприятие пройдёт в шестой раз и объединит выпускников Бурятского хореографического колледжа разных лет. Фестиваль в этом году организован в рамках празднования столетия республики.



Фестиваль стартует 1 августа с открытия фотовыставки в ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ (6+). Известные и начинающие фотографы представят свои работы, где в кадре – артисты балета. Вход для посетителей свободный.



Одно из главных мероприятий – гала-концерт (6+), который пройдёт 10 августа на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Зрители увидят постановки российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии в исполнении выпускников Бурятского хореографического колледжа.



Главным событием фестиваля станет «Балет на Байкале. Бурятия» (6+). Он будет проходить 12 августа в особой экономической зоне «Пески». Артисты выступят для зрителей прямо на берегу Священного озера. Впервые мероприятие было организовано в рамках «Байкальского танцевального фестиваля» в 2022 году.



Кроме того, в рамках фестиваля в этом году запланировано проведение квестов, развлекательных и обучающих программ, творческих выставок (6+).



Дополнительно в рамках обновлённой программы фестиваля будет организован «Байкальский танцевальный лагерь» (6+). Участники смогут попробовать себя в активностях, начиная от йоги, заканчивая танцами различных направлений. Серия мастер-классов будет проходить с 20 по 25 августа, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



Возрастное ограничение: 6+.

