В Улан-Удэ врачи провели сложнейшую операцию по замене аорты

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Такая операция выполняется только в ограниченном числе российских и мировых клиник



В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ врачи спасли пациента, успешно выполнив сложнейшую операцию в кардиохирургии.



У 67-летнего жителя Бурятии в последние два года стала появляться одышка даже после минимальной физической нагрузки. У мужчины повышалось артериальное давление, он быстро утомлялся, однако к врачам не обращался.



Переломным моментом стало лечение в госпитале от коронавируса. Именно там врачи заподозрили у мужчины неутешительный диагноз – аневризму грудного отдела аорты. Сразу же была назначена консультация сердечно-сосудистого хирурга, который подтвердил диагноз и назначил дату операции. С таким заболеванием медлить нельзя – это чревато смертельной опасностью (летальность 70-80 %).



Аорта - главный сосуд, питающий человека кровью, который отходит от сердца, а ослабление его стенок и последующее расширение называется аневризмой. Когда аневризма увеличивается в размерах, может произойти разрыв и, как следствие, летальный исход.



Стандартным лечением является замена аорты на сосудистый протез с механическим клапаном, однако это требует пожизненного приёма большого количества препаратов и постоянного лабораторного контроля. При несоблюдении этого возможны осложнения с угрозой для жизни.



- При подготовке к операции врачи выявили, что собственный клапан пациента находится в удовлетворительном состоянии, а, значит, удастся применить усовершенствованную щадящую методику, которая относится к разряду высшей категории сложности и выполняется только в ограниченном числе российских и мировых клиник. По ней производится замена аорты, а клапан сохраняется собственный, - рассказали в республиканской клинической больнице.



Операция длилась несколько часов – хирурги Абир Базыржапов и Батор Дониров остановили сердце мужчины и успешно произвели замену аорты. Всё прошло в штатном режиме.



Сейчас мужчина благополучно выписан и благодарен своим спасителям за жизнь и улучшенное качество жизни:



- Мне сказали, что операция тяжёлая, что её редко делают. Желаю врачам удачи, чтобы они росли и стали профессорами и докторами наук.



Сердечно-сосудистые хирурги призывают жителей республики заботиться о своём здоровье, поскольку подобные смертельно опасные заболевания являются следствием не только врождённых патологий, но и атеросклероза, повышенного давления, табакокурения, систематического употребления алкоголя.

