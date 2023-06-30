В Улан-Удэ врачи провели сложнейшую операцию по замене аорты

Такая операция выполняется только в ограниченном числе российских и мировых клиник
В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ врачи спасли пациента, успешно выполнив сложнейшую операцию в кардиохирургии.
У 67-летнего жителя Бурятии в последние два года стала появляться одышка даже после минимальной физической нагрузки. У мужчины повышалось артериальное давление, он быстро утомлялся, однако к врачам не обращался.
Переломным моментом стало лечение в госпитале от коронавируса. Именно там врачи заподозрили у мужчины неутешительный диагноз – аневризму грудного отдела аорты. Сразу же была назначена консультация сердечно-сосудистого хирурга, который подтвердил диагноз и назначил дату операции. С таким заболеванием медлить нельзя – это чревато смертельной опасностью (летальность 70-80 %).
Аорта - главный сосуд, питающий человека кровью, который отходит от сердца, а ослабление его стенок и последующее расширение называется аневризмой. Когда аневризма увеличивается в размерах, может произойти разрыв и, как следствие, летальный исход.
Стандартным лечением является замена аорты на сосудистый протез с механическим клапаном, однако это требует пожизненного приёма большого количества препаратов и постоянного лабораторного контроля. При несоблюдении этого возможны осложнения с угрозой для жизни.
- При подготовке к операции врачи выявили, что собственный клапан пациента находится в удовлетворительном состоянии, а, значит, удастся применить усовершенствованную щадящую методику, которая относится к разряду высшей категории сложности и выполняется только в ограниченном числе российских и мировых клиник. По ней производится замена аорты, а клапан сохраняется собственный, - рассказали в республиканской клинической больнице.
Операция длилась несколько часов – хирурги Абир Базыржапов и Батор Дониров остановили сердце мужчины и успешно произвели замену аорты. Всё прошло в штатном режиме.
Сейчас мужчина благополучно выписан и благодарен своим спасителям за жизнь и улучшенное качество жизни:
- Мне сказали, что операция тяжёлая, что её редко делают. Желаю врачам удачи, чтобы они росли и стали профессорами и докторами наук.
Сердечно-сосудистые хирурги призывают жителей республики заботиться о своём здоровье, поскольку подобные смертельно опасные заболевания являются следствием не только врождённых патологий, но и атеросклероза, повышенного давления, табакокурения, систематического употребления алкоголя.
В Улан-Удэ врачи провели сложнейшую операцию по замене аорты
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