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В Иркутской области обяжут регистрировать собак

В Иркутской области обяжут регистрировать собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Дополнительные требования к содержанию домашних животных вступят в силу в июле

С 4 июля в Иркутской области вступают в силу дополнительные требования к содержанию домашних животных, установленные постановлением правительства региона.

Как пояснили в службе ветеринарии региона, новые требования предусматривают регистрацию домашних собак, начиная с трёхмесячного возраста, независимо от породы. Обратиться по поводу регистрации питомца можно будет с 1 сентября этого года в ветеринарные станции, подведомственные ветеринарной службе Иркутской области. Будет создана база данных собак, необходимая, в том числе для организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам.

Регистрация, по мнению службы, также поможет идентифицировать животное при отлове. В случае, если питомец домашний, хозяин будет наказан за неконтролируемый выгул. Закон Иркутской области, устанавливающий административную ответственность за нарушение данных требований, в настоящее время находится в разработке.

Также дополнительные требования будут касаться мер, направленных на регулирование численности потомства собак. Добровольная стерилизация будет проводиться ветеринарными областными государственными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области, на бесплатной основе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Иркутская область собаки бездомные животные законодательство ветеринария

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