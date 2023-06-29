Иск подала районная прокуратура
По иску прокуратуры Муйского района Бурятии суд обязал провести техническое обследование здания Таксимовской школы
- Установлено, что в нарушение требований технических регламентов и стандартов обследование здания Таксимовской средней общеобразовательной школы № 3 с использованием средств диагностики не проводилось. В связи с этим прокурор района обратился в суд, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Муйский районный суд исковые требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии суд обязал провести техобследование школы
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