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Лесхоз в Бурятии не выполнил госзадание

Лесхоз в Бурятии не выполнил госзадание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения вскрыла проверка прокуратуры

Прокуратура Прибайкальского района выявила в ходе проверки, что Кикинский лесхоз не выполнил государственное задание.

- Установлено, что учреждением в 2022 году не в полном объёме проведены мероприятия по проходным рубкам, необходимым в целях ухода за лесами. Не осуществлялись уборка неликвидной древесины, выборочная санитарная рубка. Тем самым вопреки Бюджетному кодексу РФ лесхозом не выполнено государственное задание на оказание государственных услуг, сформированное приказом республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщила прокуратура Бурятии.

По постановлению прокурора района директор лесхоза привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение государственного задания». Ему объявлено предупреждение.
лесхоз прокуратура

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