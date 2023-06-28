В Бурятии похоронят погибшего на СВО 41-летнего мобилизованного



В ближайший четверг, 29 июня, в Селенгинском районе проводят в последний путь 41-летнего Буда-Цырена Нимаева, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции. Он погиб 9 июня, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».



Прощание с нашим земляком состоится в улусе Ташир.



Буда-Цырен родился в Ташире 12 апреля 1982 года. Он был третьим ребёнком в многодетной семье. С 1988-го по 1999-ый учился в Иройской средней школы, после окончания которой поступил в профессиональный лицей № 16 в Улан-Удэ и получил специальность «Радиомеханик».



В 2001-ом ушёл в армию. Являлся участником и ветераном боевых действий на территории Чеченской республики.



С 2008-го по 2013-ый работал электромонтёром в Заиграевском районе, а затем с 2016-го по 2019-ый – машинистом-кочегаром в котельной Иройской школе.



В сентябре 2022-го отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. На спецоперации был оператором-наводчиком танка.



Буда-Цырена запомнили как разностороннего, любознательного и активного человека. Он увлекался шахматами, стрельбой из лука и вольной борьбой. Был заботливым сыном, внимательным братом и хорошим мужем и отцом. Нимаева посмертно наградили орденом Мужества.