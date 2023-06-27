Новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом
В трамвайное депо Иркутска поступил кузов первой комплектности для вагона модели 71-605. В ближайшее время специалисты начнут ремонт. В кузове уже имеется всё необходимое оборудование. После его установки на тележки, собранные на предприятии из новых запчастей, монтажа пантографа и подключения специалистами предприятия совместно с инженерами из компании-разработчика будут проведены пуско-наладочные работы. Для этого в областной центр прибыли сотрудники научно-производственного объединения из Екатеринбурга.
– После опытной эксплуатации будет рассмотрен вопрос о закупке ещё одного кузова первой комплектности. Стоимость трамвая, собранного на его базе, значительно ниже, чем новый трамвай. При этом комфорт и технические характеристики ненамного уступают современным трамваям именитых заводов-изготовителей. Подобная технология ремонта с успехом применяется в разных городах: Магнитогорске, Златоусте, Саратове, – прокомментировал директор МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.
Предполагается, что новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом. Он имеет переменный уровень пола и пандус для удобства маломобильных граждан – таким было пожелание, адресованное производителю кузова. До этого завод выпускал только продукцию с высоким полом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске делают рестайлинг трамвая
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