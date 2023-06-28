В Иркутской области развернётся всероссийский этнофестиваль

Он объединит рок-музыкантов, творческие коллективы, мастеров и ремесленников



Этно-рок-группы, фольклорные ансамбли, мастеров и ремесленников объединит всероссийский этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!». Мероприятие пройдёт с 18 по 20 августа на площадках Иркутска и в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Заявки принимаются до 10 июля.



Принять участие могут:

– народно-певческие коллективы (хоры, ансамбли, ансамбли малых форм: дуэты, трио, квартеты) и музыкальные группы, работающие в жанре фолка и смежных жанров;

– народные мастера, дизайнеры, этнические, национально-культурные центры, аутентичные и фольклорные коллективы, занимающиеся изучением и реконструкцией традиционных костюмов народов России, созданием сценических и современных авторских костюмов на основе традиции;

– авторы и творческие коллективы, работающие над созданием кукол;

– творческие коллективы и мастера, представляющие традиционные виды народных ремёсел (художественная обработка бересты, дерева, художественная вышивка, лозоплетение, соломоплетение, народная тряпичная кукла, художественная керамика и т.п.).



В рамках I этапа фестиваля пройдут всероссийский конкурс фолка, рока и смежных жанров «Байкал-фолк», всероссийский конкурс «Национальный костюм. Традиции и современность», всероссийский конкурс «Куклы народов России».

