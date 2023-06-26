Девятимесячного ребёнка прооперировали иркутские врачи
В Иркутске хирурги прооперировали и спасли жизнь девятимесячному ребёнку из Бурятии, который проглотил гидрогелевый шарик – орбиз. Это игрушка-развивашка в виде мягкой горошинки, которая увеличивается в размере в воде.
Как рассказали в Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице (Иркутск), малыш поступил с диагнозом «инородное тело тонкой кишки, острая кишечная непроходимость». Сперва мама ребёнка обратилась в поликлинику по месту жительства с жалобами на многократную рвоту. Их госпитализировали в районную больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Но состояние малыша ухудшалось. Тогда и было выдвинуто предположение об инородном теле, которое подтвердилось во время исследований. Мама рассказала врачам, что, возможно, это гидрогелевый шарик.
Ребёнка срочно перевели из районной больницы из Бурятии в Иркутск и экстренно прооперировали.
- Во время операции удалили инородное тело, это действительно оказался гидрогелевый шарик, полностью перекрывший просвет кишки. С момента проглатывания до момента извлечения прошло семь дней, - рассказал врач хирург хирургического отделения №1 Денис Звонков.
Сейчас ребёнок выписан из стационара.
Подобные случаи иногда встречаются в практике хирургов Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Опасность таких инородных тел в том, что, попадая во влажную среду, они увеличиваются в размерах в несколько раз и могут стать причиной кишечной непроходимости.
Врачи спасли малыша из Бурятии, проглотившего гидрогелевый шарик
Общество, Фото:
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