Его организовали на базе бывшего кинотеатра
24 июня в День молодёжи в Иркутске открыли дом молодёжи. Единое пространство для общения и развития молодых людей организовано на базе бывшего кинотеатра «Звёздный». В торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства области и управления молодёжных проектов и программ Росмолодёжи.
На открытии работали тематические и специальные площадки, организованные перед домом молодёжи. После официального начала работы дома молодёжи стартовал традиционный открытый диалог. Власти региона обсудили с участниками встречи строительство в регионе студенческого кампуса, развитие сельских территорий и поддержку сельских специалистов, ремонт дорожной сети и инфраструктуры в Иркутской области.
Напомним, идея создания дома молодёжи была поддержана властями области во время открытого диалога с представителями иркутского студенчества в январе 2020 года. В прошлом году в собственность министерства по молодёжной политике было передано здание бывшего кинотеатра «Звёздный». Благодаря победе во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» в здании был проведён частичный ремонт. В 2023 году министерство вновь принимает участие в конкурсе. В случае победы, грант будет направлен на обновление первого этажа дома молодёжи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске появился дом молодёжи
Общество, Фото:
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