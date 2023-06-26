В Иркутске появился дом молодёжи

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Его организовали на базе бывшего кинотеатра



24 июня в День молодёжи в Иркутске открыли дом молодёжи. Единое пространство для общения и развития молодых людей организовано на базе бывшего кинотеатра «Звёздный». В торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства области и управления молодёжных проектов и программ Росмолодёжи.



На открытии работали тематические и специальные площадки, организованные перед домом молодёжи. После официального начала работы дома молодёжи стартовал традиционный открытый диалог. Власти региона обсудили с участниками встречи строительство в регионе студенческого кампуса, развитие сельских территорий и поддержку сельских специалистов, ремонт дорожной сети и инфраструктуры в Иркутской области.



Напомним, идея создания дома молодёжи была поддержана властями области во время открытого диалога с представителями иркутского студенчества в январе 2020 года. В прошлом году в собственность министерства по молодёжной политике было передано здание бывшего кинотеатра «Звёздный». Благодаря победе во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» в здании был проведён частичный ремонт. В 2023 году министерство вновь принимает участие в конкурсе. В случае победы, грант будет направлен на обновление первого этажа дома молодёжи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.





